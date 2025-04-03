Набиуллина: ключевaя стaвкa — не «вoлшебнaя пaлoчкa»

Глава ЦБ Эльвира Набиуллина заявила, что ключевая ставка — это не «волшебная палочка», и ее снижение при высокой инфляции несет большие риски, пишет «Интерфакс».

По словам главы регулятора, ЦБ с большой осторожностью подходит к снижению ставки, учитывая опыт прошлого года.

«На последнем заседании в марте снижение даже не обсуждалось», — уточнила Набиуллина во время выступления в Госдуме.

Она подчеркнула, что в следующие месяцы инфляция в России продолжит снижаться и «придет в норму к концу года».