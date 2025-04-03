«Газпром» оценил запасы газа в украинских ПХГ

Уровень запасов газа в украинских подземных хранилищах (ПХГ) на конец марта достиг абсолютного минимума за все время наблюдений, сообщил "Газпром".

"В украинских ПХГ уровень запасов достиг абсолютного минимума за период наблюдений. На 31 марта объем газа в хранилищах составляет всего 5,4 млрд куб. м (с учетом буферного газа)", - сказано в сообщении.

В целом в текущем сезоне к концу первого квартала Украина отобрала из ПХГ 7,3 млрд куб. м - на треть больше, чем было закачано летом, отмечает "Газпром".