Эксперт: пошлины США могут усилить конкуренцию стран Азии за рынок РФ

Объявленные президентом США Дональдом Трампом масштабные импортные пошлины могут усилить конкуренцию стран Азии за рынок России, что поспособствует снижению цен на поставляемое в страну промышленное оборудование.

Об этом заявил ТАСС сопредседатель реготделения "Деловой России" в Красноярском крае, гендиректор консалтингового агентства "Сибирская финансовая система" Валентин Богомолов.

"Может усилиться конкуренция за рынок РФ со стороны азиатских стран. А это приведет скорее к снижению цен на многое, включая некоторые виды промышленного оборудования", - сказал Богомолов.

Собеседник агентства добавил, что регионы Сибири "могут получить профит" в виде появления на своей территории новых сборочных производств для машин и оборудования азиатских корпораций.

"Правда, для этого придется решить главный вопрос - логистический. Нужны надежные пути ввоза и вывоза", - подчеркнул Богомолов.

2 апреля Трамп заявил, что его страна установит минимальную ставку таможенных пошлин на импортные товары в размере 10%. Для отдельных государств он определил индивидуальные тарифы. Кроме того, американская администрация вводит с 3 апреля таможенные пошлины в размере 25% на все импортируемые автомобили.