Санкции, введенные США против России, уже исключили любую значимую торговлю между двумя странами. Так пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт объяснила Axios то, что президент Соединенных Штатов не ввел пошлин против России.

Однако издание напомнило, что США по-прежнему торгуют с Россией больше, чем со странами вроде Маврикия или Брунея, которые попали под тарифный удар Трампа. Более того, это судьбы не избежали даже такие отдаленные островные территории, как Токелау (население 1500 человек) в южной части Тихого океана и Шпицберген (население 2500 человек) за Полярным кругом.

Оценено влияние введенных Трампом пошлин на Россию

Ливитт в свою очередь, отметила, что Россия все еще может столкнуться с «дополнительными жесткими санкциями».