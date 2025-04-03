Доллар обвалился

Введенные президентом США Дональдом Трампом масштабные пошлины для торговых партнеров вызвали значительное ослабление американской валюты, что стало самым серьезным падением за последние два с половиной года. Об этом сообщает Bloomberg.

В четверг, 3 апреля, индекс доллара Bloomberg Dollar Spot Index (BBDXY), рассчитываемый агентством, продемонстрировал снижение на 1,5%. Доллар США подешевел по отношению ко всем основным валютам стран G10.

По отношению к иене и швейцарскому франку падение составило около 2%, а по отношению к евро и фунту — более 1%.

Курс доллара США к канадскому доллару опустился до минимума с середины декабря.

Индекс доллара DXY, который отражает стоимость американской валюты по отношению к шести ключевым торговым партнерам США, достиг минимума за день, упав на 2,23%. Его значение составило 101,372. В индекс входят валюты шести стран: евро, японская иена, британский фунт, канадский доллар, шведская крона и швейцарский франк. Значение рассчитывается компанией Intercontinental Exchange (ICE).

В среду, 2 апреля, Дональд Трамп сообщил о введении пошлин на импортные товары из различных государств. Их размер составит от 10% до 50%. Ранее он заявлял, что данный шаг станет днем освобождения американской экономики.