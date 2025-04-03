Финансовый аналитик Андрей Верников в разговоре с Рамблером прокомментировал решение американского президента Дональда Трампа ввести крупные пошлины на поставляемые в США товары, допустив, что в дальнейшем Вашингтон будет пересматривать свои тарифы на импорт.

За данным решением США нет серьезных экономических расчетов. К примеру, если говорить о производстве автомобилей в Мексике или в Канаде, с которым пытается «воевать» Трамп, то нельзя сказать, что поступающие оттуда в США машины не являются американскими. Это какой-то средний продукт. Поэтому можно говорить о том, что соответствующие меры через большую инфляцию в результате нанесут ущерб американским же потребителям. Андрей Верников Независимый финансовый эксперт

После принятия Белым домом решения по пошлинам эксперты начали пересматривать имеющиеся прогнозы по инфляции в сторону ее повышения, подчеркнул Верников.

«Кроме того, специалисты пересматривают прогнозы по росту экономики, причем не только экономики США, но и мировой», - сказал он.

Действия американской администрации вызовут в мировой экономике турбулентность, подчеркнул он.

«Экспорт Китая упадет, и чтобы это как-то восполнить, чтобы повысить конкурентоспособность китайских товаров, юань придется девальвировать. Вообще сейчас стоит вопрос о «гонке девальваций» [валют]. Так поступать будут все, поэтому она может коснуться, в том числе, и евро», - отметил эксперт.

При этом Верников допустил, что в дальнейшем американская администрация будет пересматривать размеры новых пошлин и даже частично их отменять.

«Сейчас Трамп как политик ставит максимальную планку, а потом он будет торговаться. Я не верю в то, что эти полшины были введены надолго. Тут много непродуманных моментов. Некоторые отмечают, что веденные Трампом пошлины затронули необитаемые острова, где живут только пингвины. Но в его решении на самом деле нет экономики. Это чистая политика. Президенту США нужны эти пошлины именно для того, чтобы потом торговаться. Но если я не прав, если пошлины останутся надолго, то планируемое ФРС США снижение ставки будет последним, ведь инфляция начнет разгоняться не только в США, но и во всем мире», - отметил эксперт.

Он также ответил на вопрос о значении решения Вашингтона по пошлинам для российской экономики.

«Тут речь идет о возможном торможении мировой экономики, а это, в том числе, означает сокращение спроса на нефть. Поэтому России это решение невыгодно. Однако сейчас для нашей экономики более важен другой момент – будет ли глобальная сделка между Москвой и Вашингтоном. А Трамп в этой сделке заинтересован, ведь он хочет, чтобы доступ к российским ресурсам получили США, а не Китай», - заключил аналитик.

Ранее СМИ назвали новые пошлины Трампа «настоящим ударом по инвесторам».