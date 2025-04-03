Власти Швейцарии отказались принимать контрмеры против торговых пошлин США
Как заявила президент страны Карин Келлер-Зуттер, нужно избежать эскалации, так как она не отвечает интересам государства.
По её словам, решено отказаться от прямых ответных мер, будут рассматриваться другие варианты.
«Федеральный совет выражает сожаление по поводу того, что этими решениями США отходят от свободной торговли и торгового порядка, основанного на правилах. Он проведёт углублённый анализ конкретных последствий принятых решений и вариантов действий», — заявила президент Швейцарии на пресс-конференции.