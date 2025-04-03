В Deutsche Bank предупредили о риске кризиса доверия к доллару в мире

После введения Дональдом Трампом новых импортных пошлин американская валюта уже «испытала давление продаж», заявил представитель немецкой кредитной организации Джордж Саравелос.

«Наша общая идея заключается в том, что серьёзные изменения в распределении потоков капитала могут произойти из-за фундаментальных валютных факторов, а колебания валютных курсов станут неупорядоченными», —приводит слова банкира агентство Reuters.

Саравелос отметил, что ускорение падения курса доллара было бы нежелательным для мировых центральных банков.