В Deutsche Bank предупредили о риске кризиса доверия к доллару в мире
После введения Дональдом Трампом новых импортных пошлин американская валюта уже «испытала давление продаж», заявил представитель немецкой кредитной организации Джордж Саравелос.
«Наша общая идея заключается в том, что серьёзные изменения в распределении потоков капитала могут произойти из-за фундаментальных валютных факторов, а колебания валютных курсов станут неупорядоченными», —приводит слова банкира агентство Reuters.
Саравелос отметил, что ускорение падения курса доллара было бы нежелательным для мировых центральных банков.
«Последнее, чего желает Европейский центральный банк — это навязанного извне дезинфляционного шока из-за потери доверия к доллару и резкого повышения курса евро наряду с пошлинами», — отметил представитель Deutsche Bank.