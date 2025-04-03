В ФРГ заявили об экономической катастрофе из-за решения Трампа

Пошлины, введенные против стран ЕС президентом США Дональдом Трампом, обернутся катастрофой для Германии, пишет Bild со ссылкой на экспертов Института экономики.

Накануне глава США объявил о введении взаимных пошлин на импорт из других стран, в том числе, европейских. В перечень не вошли Россия и Белоруссия.

«Для Германии 20-процентный тариф — это экономическая катастрофа», — подчеркнули аналитики.

Ранее в Институте экономики сообщили, что новые американские пошлины могут причинить Берлину убытки в размере 200 млрд евро.

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По мнению экспертов, Еврокомиссии в создавшейся ситуации следует действовать «осмотрительно и с позиции силы».