В ФРГ заявили об экономической катастрофе из-за решения Трампа

В ФРГ заявили, что пошлины Трампа обернутся катастрофой для страны
Пошлины, введенные против стран ЕС президентом США Дональдом Трампом, обернутся катастрофой для Германии, пишет Bild со ссылкой на экспертов Института экономики.
Накануне глава США объявил о введении взаимных пошлин на импорт из других стран, в том числе, европейских. В перечень не вошли Россия и Белоруссия.
«Для Германии 20-процентный тариф — это экономическая катастрофа», — подчеркнули аналитики.
Ранее в Институте экономики сообщили, что новые американские пошлины могут причинить Берлину убытки в размере 200 млрд евро.
Белый дом объяснил отказ от пошлин в отношении России
По мнению экспертов, Еврокомиссии в создавшейся ситуации следует действовать «осмотрительно и с позиции силы».