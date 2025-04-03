Доллар достиг минимальных значений за 2,5 года после новых пошлин Трампа

Доллар показал максимальное за 2,5 года снижение после введения президентом США Дональдом Трампом новых пошлин. Об этом сообщает Bloomberg.

По данным агентства, индекс Dollar Spot упал 3 апреля на 1,8%, а курс доллара показал снижение ко всем валютам G10. Кроме того в какой-то момент в ходе волатильной сессии в четверг американская валюта достигла минимальных значений почти за 10 лет по отношению к евро.

«Доллар упал максимально за два с половиной года на фоне масштабных торговых пошлин Трампа, спровоцировавших падение американской валюты и заставивших трейдеров готовиться к дальнейшему снижению», — говорится в тексте.

Отмечается, что решение президента США привело к массовой продаже доллара.

«Доллар сильно пострадал от событий прошлой ночи. Сейчас люди сосредоточены на экономических последствиях, которые новые пошлины могут иметь для Соединенных Штатов, — приводятся в тексте слова главы отдела исследований валютной и денежно-кредитной политики в DZ Bank AB во Франкфурте Сони Мартен.

Ключевой повод для беспокойства в США видят в замедлении темпов роста американской экономики, а в Deutsche Bank предрекают «масштабный кризис доверия» доллару.

Ранее Трамп подписал указ о введении «взаимных» пошлин на импорт из других стран. Базовая минимальная ставка составит 10%. При этом многим странам придется столкнуться с повышенными ставками, поскольку их будут рассчитывать исходя из показателей торгового дефицита США с конкретной страной. В частности, для Вьетнама они составят 46%, Китая — 34%, Евросоюза — 20%.