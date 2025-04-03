В ВТО обеспокоены возможной тарифной войной из-за пошлин США

Глава Всемирной торговой организации Нгози Оконджо-Ивеала предупредила о риске перерастания новых пошлин США в тарифную войну. Ее слова приводит РИА Новости.

Оконджо-Ивеала указала, что «глубоко обеспокоена такой возможностью», поскольку данный сценарий может привести к дальнейшему сокращению торговли.

«Торговые меры такого масштаба потенциально могут привести к значительному перенаправлению торговли», — добавила она.

Согласно первоначальным оценкам ВТО, новые пошлины США в сочетании с теми, что американский президент Дональд Трамп ввел в начале года могут привести к сокращению объемов мировой торговли примерно на один процент в 2025 году. Таким образом организации пришлось пересмотреть свой прогноз в сторону понижения почти на четыре процентных пункта.

«Многие члены организации обратились к нам, и мы активно взаимодействуем с ними, отвечая на их вопросы о потенциальном влиянии пошлин США на их экономику и глобальную торговую систему», — указала глава ВТО, подчеркнув, что организация внимательно отслеживает и анализирует принятые Вашингтоном меры.

Также Оконджо-Ивеала призвала ответственно относиться к возникающему давлению, чтобы предотвратить рост напряженности в торговле.

Ранее Трамп подписал указ о введении «взаимных» пошлин на импорт из других стран. Базовая минимальная ставка составит 10%. При этом многим странам придется столкнуться с повышенными ставками, поскольку их будут рассчитывать исходя из показателей торгового дефицита США с конкретной страной. В частности, для Вьетнама они составят 46%, Китая — 34%, Евросоюза — 20%.