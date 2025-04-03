Стоимость биткоина упала на фоне пошлин Трампа
Стоимость биткоина упала на фоне того, как президент США Дональд Трамп объявил об очередном повышении пошлин. Об этом сообщает РИА Новости.
Отмечается, что на бирже Binance биткоин упал до показателя в 81 735,7 доллара. Таким образом, биткоин подешевел на 6,02% за сутки. На портале CoinMarketCap стоимость биткоина оценивается в среднем в 81 726,68 доллара — падение за сутки составило 6,16%.
Снижение курса биткоина произошло на фоне указа Трампа об очередном повышении пошлин на товары из других стран. Согласно указу, базовая минимальная ставка за импортные товары составит 10%, но большинство стран столкнется с повышенными ставками — они будут рассчитаны исходя из показателей торгового дефицита США с конкретной страной.