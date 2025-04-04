Москва побила собственный рекорд по числу миллиардеров

Москва расположилась на второй строчке в мире по числу проживающих миллиардеров. Об этом сообщает журнал Forbes. Он опубликовал соответствующий рейтинг на своем сайте.

Как отмечается, в столице в настоящее время проживает 90 человек, обладающих состоянием в размере 409 млрд долларов. За прошедший год их количество увеличилось на 16 человек. Лидер среди российских бизнесменов - основатель «Лукойла» Вагит Алекперов, его состояние за год увеличилось до $28,7 млрд.

На первой строчке рейтинга оказался Нью-Йорк. В этом городе в общей сложности насчитывается 123 миллиардера, за год их число продемонстрировало рост на 13 человек.

Бывший мэр Нью-Йорка, предприниматель и благотворитель Майкл Блумберг — самый состоятельный житель города. Его состояние оценивается в 105 миллиардов долларов.

На третьем месте — Гонконг, где проживают 72 миллиардера. За год их количество сократилось на два человека. В 2024 году Гонконг находился на второй строчке.

Лондон занимает четвертое место, Пекин — пятое, Мумбаи — шестое, а Сингапур — седьмое. Шанхай и Сан-Франциско делят восьмую строчку, а Лос-Анджелес — десятую.

Ранее издание Forbes поместило ВТБ на топовые позиции рейтинга надежности банков. Отмечалось, что в 2024 году он продемонстрировал высокие результаты, заработав 551,4 миллиарда рублей.