В РСПП оценили возможность быстрого снятия антироссийских санкций

Несмотря на проведение переговоров Москвы и Вашингтона по мирному урегулированию конфликта на Украине, быстрого снятия антироссийских санкций не ожидается, считает глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП).

Соответствующее заявление Шохин сделал во время общего собрания членов Свердловского областного союза промышленников и предпринимателей.

«Несмотря на наш оптимизм, связанный с возможным достижением договорённостей по Украине с США, понимаем, что быстрого сокращения санкционного давления не будет», — цитирует его ТАСС.

По его словам, 2025-й будет сложным годом с различными с «внутренними и внешними вызовами».

Ранее Шохин сообщил, что обсуждал с Торговой палатой США вопрос снятия экономических санкций.