Цена нефти марки Brent опустилась ниже $69

Цена нефти марки Brent в ходе торгов на лондонской бирже ICE опустилась ниже $69.

Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на данные торгов.

По состоянию на 10:06 мск цена июньских фьючерсов на нефть марки Brent снижалась до $68,86 за баррель, майских фьючерсов на WTI — до $65,66.

Ранее эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Людмила Рокотянская не исключила снижение цен на нефть марки Brent в 2025 году. По её оценке, стоимость барреля может составить $60—65.