Может ли доллар взлететь до 150 рублей?

Нынешняя волатильность рубля обусловлена активностью спекулянтов.

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Такое мнение порталу «Абзац» высказал экономист Михаил Беляев, сообщает ИА DEITA.RU.

По его словам, резкие изменения в динамике денежной единицы РФ не связаны с геополитикой, как об этом думают многие. При этом, предсказать, куда дальше двинется курс валют в данный момент невозможно, отметил специалист.

«Валюту лихорадит, поэтому предугадывать её дальнейшее движение – совершенно непродуктивное дело», — заявил Беляев.

По его словам, Центральный банк России ориентируется на установлении валютного курса на внебиржевой рынок, Forex и отчётность банков, что также делает хождение валюты в рамках определённого лифта возможным.

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Он также добавил, что колебания курса в пределах 2 рублей в одну или в другую сторону — это совершенно нормально. Вместе с тем, ждать резких колебаний курса до 80 или, наоборот, 150 рублей за доллар сегодня не стоит, заключил экономист.