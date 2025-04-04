Стало известно о действующем счете Украины в российском банке

Открытый счет Украины сохранился в одном из российских банков. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на судебные документы и данные налоговой.

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Как отмечается, раньше данный счет использовали для оплаты консульского сбора. Также подчеркивается, что информация о реквизитах банковского счета для оплаты сбора все еще доступна на сайте бывшего дипломатического представительства Украины. Кроме того, по-прежнему можно осуществить перевод на счет посольства.

При этом в 2024 году Россия приняла решение прекратить аренду здания, в котором располагалось посольство Украины в Москве.

Накануне Министерство финансов Украины сообщило, что свыше 6 миллиардов долларов международной помощи поступило в бюджет страны в январе-марте этого года.

В конце февраля ведомство заявило, что в бюджет страны за последние три года было направлено более 118 миллиардов долларов международной помощи. Глава миссии МВФ на Украине Гэвин Грей подчеркивал, что со временем международная поддержка будет уменьшаться и властям страны необходимо развивать внутренние ресурсы для самофинансирования.