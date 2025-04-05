Титов назвал пошлины Трампа оздоровлением экономики России

Спецпредставитель президента РФ по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития Борис Титов в беседе с ТАСС назвал введенные президентом США Дональдом Трампом пошлины оздоровлением экономики России.

«Трамп оздоравливает экономику России. С одной стороны, цены на нефть будут падать — это негативно для доходов бюджета, для курса рубля, но это даст импульс снижению сырьевой зависимости», — отметил он.

Озвучено, почему Трамп не ввел пошлины против России и Белоруссии

С другой, добавил Титов, отсутствие пошлин даст возможность увеличить экспорт и развивать новые отрасли для российского и американского рынка. По мнению спецпредставителя, многие страны из-за введения заградительных пошлин начнут инвестировать в производства в России, что приведет к росту экономики.

Президент США резко повысил импортные пошлины на продукцию из 185 стран 2 апреля. Решение ужесточить торговлю он объяснил усиливающимся торговым дисбалансом. Чтобы избежать тарифов, нужно перенести производство в США или отменить ограничения для американских товаров, подчеркнул Трамп. Тарифы не затронули Россию, Белоруссию, Кубу, Северную Корею, Иран, Канаду и Мексику.