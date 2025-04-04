Пошлины Трампа повысили риск глобальной рецессии

Тарифный план администрации президента США Дональда Трампа повышает риск глобальной рецессии с 40% до 60%.

Об этом сообщил портал Business Insider со ссылкой на оценки аналитиков JPMorgan.

"Деструктивная политика США была признана самым большим риском для глобальных перспектив в течение всего года, - цитирует портал записку JPMorgan. - Последние новости усиливают наши опасения, поскольку торговая политика США оказалась менее благоприятной для бизнеса, чем мы предполагали".

По оценкам экспертов, если такой курс США будет продолжен, то он, "скорее всего, приведет американскую и, возможно, мировую экономику к рецессии в этом году". В то же время экономисты отмечают, что рецессия не неизбежна, если политика будет скорректирована.

Президент США Дональд Трамп 2 апреля объявил о введении таможенных пошлин на продукцию из 185 стран и территорий. Россия в этом списке отсутствует.

Универсальные тарифы в 10% вступят в силу 5 апреля, индивидуальные - 9 апреля. Кроме того, администрация США ввела с 3 апреля таможенные пошлины в размере 25% на все импортируемые автомобили. Трамп объявил в стране режим чрезвычайного положения из-за экономической ситуации.