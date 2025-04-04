Цена нефти Brent впервые за 3,5 года рухнула

Стоимость барреля нефти марки Brent опустилась ниже $68 впервые с 2021 года. Об этом со ссылкой на данные торговой площадки ICE пишет РБК.

Цена июньских фьючерсов на нефть марки Brent упала на лондонской бирже ICE в 11:35 мск на 3,27%, до $67,85 за баррель. При этом аналогичная цена фиксировалась последний раз почти 3,5 года назад - 2 декабря 2021 года.

Опрошенные агентством Bloomberg эксперты связали падение цен с введением президентом США Дональдом Трампом торговых пошлин против ряда стран, а также с планами ОПЕК+ продолжить увеличение добычи нефти.

«Взаимные пошлины практически для каждого важного торгового партнера США обоснованно усиливают опасения рецессии и возможной стагфляции. Экономический же рост и рост спроса на нефть оказались под угрозой», - констатировал аналитик брокерской компании PVM Oil Associates Ltd Тамас Варга.

Второго апреля президент США Дональд Трамп объявил о введении пошлин в отношении десятков стран, объяснив эти меры годами «несправедливой торговой практики». Согласно указу, подписанному американским лидером, базовая минимальная ставка за импортные товары составит 10%, но большинство стран столкнется с повышенными пошлинами. Например, для ЕС пошлины составят 20%, а для Китая 34%.

Решение Трампа уже привело к падению мировых финансовых рынков, а совокупное состояние 500 богатейших людей мира за день сократилось на 208 миллиардов долларов.