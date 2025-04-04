Каким будет эффект от торговых пошлин США для стран ЕАЭС

Страны ЕАЭС могут ощутить на себе негативный эффект из-за введения торговых пошлин США. Об этом сообщает «Sputnik Ближнее зарубежье» в Telegram-канале.

В частности, как отмечается, ожидается снижение спроса на сырьевые товары для стран-экспортеров, падение цен на нефть до уровня в $40-50 за баррель и давление на национальные валюты. Подчеркивается, что Казахстан столкнулся с самыми высокими пошлинами среди стран Центральной Азии — 27%. Однако 85% казахстанского экспорта в страну (нефть, уран и серебро) не попадают под пошлины, говорится в материале.

Армения, Кыргызстан и Таджикистан получили базовый тариф в размере 10%, что ниже, чем у стран ЕС. При этом и у этих стран доля торговли с США небольшая (1%, 3,9% и 0,1% соответственно).

«Россия и Белоруссия не фигурируют в списке пошлин. Торговля США с этими странами сегодня в 10 раз ниже, чем до пандемии и в досанкционный период», — говорится в материале.

В минувшую среду в США сообщили о введении пошлин в отношении целого ряда стран. В государстве объяснили эти меры годами «несправедливой торговой практики». В указе, подписанном американским лидером Дональдом Трампом, говорится, что базовая минимальная ставка за импортные товары составит 10%, но большинство стран столкнутся с повышенными пошлинами.