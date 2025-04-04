Цены на нефть рухнули после ответа Китая на пошлины США

Объявление министра финансов Китая Лань Фоаня о введении импортных пошлин в размере 34 процентов на всю американскую продукцию обвалило нефтяной рынок. Июньский фьючерс на сорт нефти Brent рухнул до минимальных с весны 2024 года значений, подойдя к 65 долларам за баррель, свидетельствуют данные биржи ICE.

На минимуме цена доходила до 65,38 доллара за баррель, а стоимость майского фьючерса WTI подходила к уровню 62 долларов. В начале недели мировые котировки нефти были на десять долларов выше.

Главной причиной падения цен являются ожидание замедление мирового роста в результате глобальной торговой войны, которую президент США Дональд Трамп объявил всему миру. Аналитики уверены, что новая тарифная политика США существенно скорректирует мировой рост, доведя многие страны до рецессии.

Индия начала искать замену российской нефти

Возможность пересмотра пошлин и их размера, которую допускали экономисты, резко снижается после того, как Пекин решил ответить симметрично. Такой шаг снижает вероятность переговоров, потому что ранее американская администрация заявляла о готовности к эскалации в случае введения кем-то ответных мер.

Дополнительным фактором стало решение ОПЕК+ ускорить вывод на рынок дополнительных объемов сырья. На этой неделе участники соглашения решили, что в мае добыча будет увеличена на 411 тысяч баррелей в сутки, что в три раза больше, чем предполагалось ранее. По всей видимости, речь идет о признании невозможности удержать цены на приемлемом уровне и попытке сохранить за собой долю на рынке.