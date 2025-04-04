Эксперт в сфере энергетики Игорь Юшков в разговоре с Рамблером прокомментировал данные о снижении стоимости российской нефти марки Urals, а также ответил на вопрос о наличии ценовых рисков для российского бюджета.

Средний уровень цен нефти сорта Urals, используемый для налогообложения, в марте упал до 58,99 доллара за баррель, что стало минимумом с июня 2023 года и первым с того же момента падением ниже 60 долларов. Об этом ранее сообщили в Минэкономразвития. В январе параметр составлял 67,66 доллара, а феврале — 61,69 доллара за баррель. Ценой отсечения в соответствии с действующим бюджетным правилом считается 60 долларов за баррель — это минимум, необходимый для исполнения бюджета. Если он не достигнут, то правительство использует предыдущие накопления.

Вчера цена на нефть Brent упала ниже 70 долларов за баррель, а российская нефть Urals традиционно – уже много десятилетий – привязана к этому сорту. Поэтому, естественно, цена на нее тоже опустилась. Просто раньше разница в цене, которую принято называть скидкой, составляла пару долларов, а теперь она колеблется и составляет 10-15 долларов. Поэтому ничего удивительного тут нет. Но цена нефти меняется каждый день, и если цена на нефть Brent пойдет вверх, то вырастет и цена на Urals. Игорь Юшков Ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности, эксперт Финансового университета при Правительстве РФ

Резкое падение мировых цен на нефть было вызвано совпадением двух факторов, подчеркнул аналитик.

«Во-первых, накануне [президент США Дональд] Трамп объявил о введении масштабных торговых пошлин. А это означает, что мировая торговля будет замедляться, нужно будет перевозить меньше товаров, значит, и спрос на нефть снизится. Во-вторых, зачем-то именно в этот же день ОПЕК+ объявил о планах увеличить объемы добычи нефти в мае не на 150 тыс. баррелей в сутки, как это планировалось ранее, а более чем на 400 тыс. баррелей в сутки. Конечно, это несколько шокировало рынок. Получается, что в перспективе спрос на нефть будет снижаться, а ее предложение увеличится. На этих двух противоположных тенденциях мы увидели падение цен», - рассказал аналитик.

Снижение цены на российскую нефть Urals не несет в себе серьезных рисков для бюджета, отметил специалист.

«Тут не идет речи о снижении цены ниже бюджетных показателей. У нас в бюджете заложена цена на нефть Urals на уровне 69,7 доллара за баррель. Вместе с тем курс рубля по отношению к доллару там иной. В бюджете планировалось, что средний курс рубля будет находиться на уровне 96 рублей за доллар. Так что в настоящее время оба параметра не соответствуют реальности. Мы продаем нефть дешевле, но и рубль у нас крепче. Сейчас его курс находится на уровне около 85 рублей за доллар. Получается, что мы планировали продавать нашу нефть по цене примерно 6700 рублей за баррель, а в реальности продаем ее по цене менее чем 5500 рублей за баррель. Поэтому, конечно, сейчас мы зарабатываем меньше. Но тут все-таки идет речь о средних параметрах за год. Чтобы бюджет сошелся так, как и планировали, еще достаточно времени. Многое еще может измениться. Но даже если исходить из нынешних параметров, то следует отметить, что у нас есть ликвидная часть ФНБ, которую просто придется тратить чуть быстрее. Кроме того, Минфину нужно будет более активно выходить на рынок заимствований, и мы видим, что он уже более активно размещает облигации», - отметил эксперт.

Еще одним шагом в сложившейся ситуации может стать пересмотр параметров бюджета, добавил Юшков.

«Секвестр бюджета – это вполне реальный сценарий, в особенности если закончится СВО, если будет какое-то перемирие и так далее. Тогда правительство сможет провести секвестр бюджета, сократив оборонные расходы», - сказал он.

В пятницу, 4 апреля, мировые цены на нефть продолжили падение четверга на фоне введения американских пошлин.