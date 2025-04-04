Эксперт объяснил снижение цен на российскую нефть Urals
Эксперт в сфере энергетики Игорь Юшков в разговоре с Рамблером прокомментировал данные о снижении стоимости российской нефти марки Urals, а также ответил на вопрос о наличии ценовых рисков для российского бюджета.
Средний уровень цен нефти сорта Urals, используемый для налогообложения, в марте упал до 58,99 доллара за баррель, что стало минимумом с июня 2023 года и первым с того же момента падением ниже 60 долларов. Об этом ранее сообщили в Минэкономразвития. В январе параметр составлял 67,66 доллара, а феврале — 61,69 доллара за баррель. Ценой отсечения в соответствии с действующим бюджетным правилом считается 60 долларов за баррель — это минимум, необходимый для исполнения бюджета. Если он не достигнут, то правительство использует предыдущие накопления.
Вчера цена на нефть Brent упала ниже 70 долларов за баррель, а российская нефть Urals традиционно – уже много десятилетий – привязана к этому сорту. Поэтому, естественно, цена на нее тоже опустилась. Просто раньше разница в цене, которую принято называть скидкой, составляла пару долларов, а теперь она колеблется и составляет 10-15 долларов. Поэтому ничего удивительного тут нет. Но цена нефти меняется каждый день, и если цена на нефть Brent пойдет вверх, то вырастет и цена на Urals.Игорь ЮшковВедущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности, эксперт Финансового университета при Правительстве РФ
Резкое падение мировых цен на нефть было вызвано совпадением двух факторов, подчеркнул аналитик.
«Во-первых, накануне [президент США Дональд] Трамп объявил о введении масштабных торговых пошлин. А это означает, что мировая торговля будет замедляться, нужно будет перевозить меньше товаров, значит, и спрос на нефть снизится. Во-вторых, зачем-то именно в этот же день ОПЕК+ объявил о планах увеличить объемы добычи нефти в мае не на 150 тыс. баррелей в сутки, как это планировалось ранее, а более чем на 400 тыс. баррелей в сутки. Конечно, это несколько шокировало рынок. Получается, что в перспективе спрос на нефть будет снижаться, а ее предложение увеличится. На этих двух противоположных тенденциях мы увидели падение цен», - рассказал аналитик.
Снижение цены на российскую нефть Urals не несет в себе серьезных рисков для бюджета, отметил специалист.
«Тут не идет речи о снижении цены ниже бюджетных показателей. У нас в бюджете заложена цена на нефть Urals на уровне 69,7 доллара за баррель. Вместе с тем курс рубля по отношению к доллару там иной. В бюджете планировалось, что средний курс рубля будет находиться на уровне 96 рублей за доллар. Так что в настоящее время оба параметра не соответствуют реальности. Мы продаем нефть дешевле, но и рубль у нас крепче. Сейчас его курс находится на уровне около 85 рублей за доллар. Получается, что мы планировали продавать нашу нефть по цене примерно 6700 рублей за баррель, а в реальности продаем ее по цене менее чем 5500 рублей за баррель. Поэтому, конечно, сейчас мы зарабатываем меньше. Но тут все-таки идет речь о средних параметрах за год. Чтобы бюджет сошелся так, как и планировали, еще достаточно времени. Многое еще может измениться. Но даже если исходить из нынешних параметров, то следует отметить, что у нас есть ликвидная часть ФНБ, которую просто придется тратить чуть быстрее. Кроме того, Минфину нужно будет более активно выходить на рынок заимствований, и мы видим, что он уже более активно размещает облигации», - отметил эксперт.
Еще одним шагом в сложившейся ситуации может стать пересмотр параметров бюджета, добавил Юшков.
«Секвестр бюджета – это вполне реальный сценарий, в особенности если закончится СВО, если будет какое-то перемирие и так далее. Тогда правительство сможет провести секвестр бюджета, сократив оборонные расходы», - сказал он.
В пятницу, 4 апреля, мировые цены на нефть продолжили падение четверга на фоне введения американских пошлин.