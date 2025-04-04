Рубио подтвердил планы США нарастить расходы на оборону до 5% ВВП

Соединенные Штаты Америки намерены увеличить расходы на оборону до пяти процентов ВВП. Это подтвердил госсекретарь Марко Рубио на пресс-конференции в штаб-квартире НАТО в Брюсселе 4 апреля, трансляцию которой вел телеканал C-SPAN.

«Конечно, мы стремимся к этому сейчас», — приводит его слова ТАСС.

Глава Госдепартамента добавил, что Вашингтон планирует тратить больше на нужды нацбезопасности «просто из-за нашего глобального присутствия». Он также указал, что у США есть обязательства в области безопасности в Индо-Тихоокеанском регионе, на Ближнем Востоке и в Западном полушарии.

Как отметил глава американского внешнеполитического ведомства, Штаты не требуют от союзников по Североатлантическому блоку немедленного увеличения военных расходов, однако хотят, чтобы другие страны — члены альянса стремились к аналогичному уровню.

«Я говорю о том, что они должны стремиться к тому, чтобы в какой-то момент достичь пяти процентов. Я не говорю, что это должно произойти за один день, но нужно достичь этой цели», — заявил Рубио.

Ранее агентство Associated Press сообщило, дипломаты стран НАТО не видят смысла увеличивать расходы на оборону до пяти процентов ВВП после одобрительных высказываний американских властей о России.