Эксперт ответил на вопрос о влиянии торговой войны США и Китая на экономику РФ

Финансовый аналитик Михаил Беляев в разговоре с Рамблером высказался о новом витке экономического противостояния США и Китая, а также ответил на вопрос о влиянии торговой войны этих стран на Россию.

Ранее Китай принял решение о введении ответных пошлин в размере 34% на все товары из США. До этого американский президент Дональд Трамп сообщил о введении пошлин в отношении целого ряда стран. Он объяснил эти меры годами «несправедливой торговой практики». Американский лидер подписал соответствующий указ, в нем говорится, что базовая минимальная ставка за импортные товары составит 10%, но большинство стран столкнутся с повышенными пошлинами. Размер пошлин Трампа на товары из Китая также составил 34%.

Трампом движет задача оградить американскую экономику от конкуренции. И он применяет протекционистские барьеры, чтобы ее «раскрутить», чтобы местный бизнес мог развиваться в более комфортных условиях. Приоритетная задача президента США – это справится с госдолгом страны, хотя бы остановить его нарастание. Михаил Беляев Кандидат экономических наук

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Товарооборот между США и Китаем настолько велик, что после введения ими взаимных пошлин можно говорить начале «торговой войны» между двумя странами. При этом на экономику России это противостояние не будет оказывать прямого влияния, подчеркнул эксперт.

«В первую очередь, тут идет речь об осложнениях в двусторонних отношениях Вашингтона и Пекина. В дальнейшем китайцам будет сложнее покупать товары у американцев, а американцам – у китайцев. А нас это противостояние не затронет напрямую, ведь в отношении России тарифы не изменились. Сейчас у нас мизерный товарооборот с США, по итогам 2024 года он составил всего 3,5 миллиарда долларов. При этом мы купили товаров в США примерно на 500 млн долларов, а они у нас – на 3 млрд долларов. Правда, США приобрели критически важные для себя товары, такие как титан, уран, кобальт, удобрения и так далее», - отметил специалист.

Вместе с тем Беляев выразил мнение, что после визита главы Российского фонда прямых инвестиций и спецпредставителя президента по экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилла Дмитриева в США экономические отношения стран начнут развиваться более активно.

«Он приехал из США с определенными нотками оптимизма, поэтому, может быть, в этом плане у нас что-то сдвинется с места», - сказал Беляев, добавив, что сокращение импорта американских товаров в Китай может открыть новые ниши для российских предпринимателей в этой стране.

В торговой воне США и Китая не может быть победителя, подчеркнул эксперт.

«Когда и с одной, и с другой стороны идет урезание товарооборота, то они обе проигрывают. Поэтому, полагаю, в конце концов США и Китай «поиграют в тарифы», а затем найдут какой-то новый выход из сложившейся ситуации», - заключил специалист.

Ранее Трамп заявил, что Китай запаниковал и сыграл неправильно, введя ответные пошлины.