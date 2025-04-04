Стало известно об угрозе производству Levi's из-за пошлин Трампа

Таможенные пошлины США могут уничтожить небольшое африканское королевство Лесото, где производятся вещи бренда Levi's. Об этом заявил экономический аналитик из столицы этой страны Табо Кхези в разговоре с Reuters.

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Агентство уточняет, что в отношении Лесото Соединенные Штаты ввели самый высокий тариф — 50%.

«50-процентный взаимный тариф, введенный правительством США, убьет текстильную и швейную промышленность в Лесото», — сказал Кхези.

Как отмечает агентство, у страны большой профицит в торговле с Соединенными Штатами, в основном за счет алмазов и текстиля, включая джинсы Levi's. Экспорт страны в США, который в 2024 году составил $237 млн, составляет более 10% ВВП.

Reuters со ссылкой на данные Oxford Economics подчеркивает, что текстильный сектор, в котором занято около 40 тысяч человек, является крупнейшим частным работодателем Лесото и обеспечивает около 90% занятости в обрабатывающей промышленности и экспорте.

Таким образом, в случае, если произойдет закрытие фабрик, то Лесото столкнется с огромными трудностями, страна фактически будет уничтожена, резюмировал Кхези.

2 апреля американский президент Дональд Трамп объявил о введении новой системы пошлин на импорт. Базовая ставка составит 10% на все импортируемые товары, а для отдельных стран она окажется заметно выше: 34% для Китая, 46% для Вьетнама и 20% для Европейского союза.