Миланская биржа закончила неделю с одним из худших за всю историю показателей

Миланская биржа завершила работу в пятницу с падением основного индекса Ftse Mib на 6,5% на фоне введения импортных пошлин США. Как отмечает газета La Repubblica, это один из худших результатов за всю историю.

Хуже показатели были только с приходом пандемии COVID-19 после объявления локдауна в Италии - между 9 и 12 марта 2020 года, когда Миланская биржа теряла почти 17%, а также после референдума 24 июня 2016 года, по итогам которого проголосовали за выход Великобритании из ЕС ( - 12,48%). Помимо этого, после начала финансового краха в 2008 году основной индекс опускался на 8,24%, а после теракта 11 сентября 2001 года - на 7,79%.

В течение дня торгов в пятницу Ftse Mib опускался более чем на 7%.

Президент США Дональд Трамп 2 апреля объявил о введении таможенных пошлин на продукцию из 185 стран и территорий. Универсальные тарифы в размере 10% вступят в силу 5 апреля, индивидуальные - 9 апреля. Кроме того, администрация США ввела с 3 апреля таможенные пошлины в размере 25% на все импортируемые автомобили. Трамп объявил в стране режим чрезвычайного положения из-за экономической ситуации.