У Трампа нашелся неожиданный союзник
Власти Вьетнама заявили о готовности снизить пошлины на американские товары, написал в соцсети Truth Social президент США Дональд Трамп. По словам главы Белого дома, азиатская страна готова отменить тарифы, после того, как Вашингтон пойдет на аналогичную меру.
Только что провел продуктивный телефонный разговор с генеральным секретарем ЦК Коммунистической партии Вьетнама То Ламом, который сказал мне, что Вьетнам хочет снизить свои пошлины до нуля, если сможет достичь договоренностей с США, — написал Трамп.
Ранее Дональд Трамп объявил, что США введут пошлины на все импортные товары, базовая при этом составит 10%. Помимо нее, будут применяться дополнительные пошлины для каждой страны. Например, товары из Европейского союза подорожают на 20%.
До этого глава европейской дипломатии Урсула фон дер Ляйен заявила о готовности Евросоюза к переговорам с Соединенными Штатами Америки по торговым пошлинам с позиции силы, действуя с помощью единого рынка и технологического потенциала. В случае провала переговоров ЕС планирует устранить внутренние барьеры. В то же время США готовят новые пошлины на ключевые товары: на проводники, медицинские препараты и древесину.