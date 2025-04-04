Раскрыты возможные доходы экономики США от новых пошлин Трампа

Министр финансов США Скотт Бессент раскрыл, что пошлины в адрес торговых партнеров, вводимые президентом США Дональдом Трампом, могут принести американской экономике от 300 до 600 миллиардов долларов в год. Об этом он заявил в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону, передает РИА Новости.

«Может ли это быть где-то от 300 до 600 миллиардов [долларов] в год? Конечно», — отметил министр.

Он отметил, что доходы от пошлин со временем должны упасть, потому что их конечной целью является возвращение и перенос производства обратно в США, что принесет новые доходы экономике США, и рабочие места.

Трамп установил импортные пошлины на продукцию из 185 стран в начале апреля. Базовая ставка составила 10 процентов, но для некоторых государств пошлины достигли 30-55 процентов.