Глава Минфина США высказался о возможности дефолта

Министр финансов США Скотт Бессент выразил обеспокоенность большим объемом госдолга страны, но отметил, что дефолт Соединенным Штатам не грозит. Об этом он заявил в интервью Такеру Карлсону, его слова приводит РИА Новости.

«Я по-прежнему беспокоюсь, что у нас есть огромный объем долга в обращении, и я беспокоюсь, что мы не сможем провести разумные сокращения», — заявил Бессент.

Однако он считает, что дефолта в стране не будет.

В США начали применять чрезвычайные меры во избежание дефолта

В связи с этим глава Минфина призвал не говорить людям, что «США вышли из-под контроля» и в скором времени объявят дефолт, так как это не соответствует действительности.

Ранее издание The New York Times выступило с мнением, что США могут объявить дефолт в середине июля 2025 года, если Конгресс в очередной раз не примет решение по повышению лимита государственного долга.