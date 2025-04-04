Рынок морепродуктов в России показал рост в первом квартале 2025 года

Вылов креветок российскими компаниями в январе–марте 2025 года составил 5,4 тыс. тонн, что на 29% превышает показатель за аналогичный период прошлого года, сообщили "Ведомостям" в Рыбном союзе.

Параллельно с ростом отечественного производства увеличился и импорт креветок. В первом квартале он вырос на 15% год к году, достигнув 85 тыс. тонн. Основными поставщиками продукции в Россию остаются Эквадор, Индия, Китай, Вьетнам, Таиланд и Индонезия.

По данным за прошлый год, общий объем российского рынка креветок с учетом импорта составил около 112 тыс. тонн, продемонстрировав рост на 15% по сравнению с предыдущим годом.

Рост потребления морепродуктов, включая креветки, связан прежде всего с изменениями в потребительских предпочтениях, отмечает консультант практики "АПК и потребительский сектор" Strategy Partners Артем Суворов.

Подтверждением этого тренда служат данные опроса ВЦИОМ, проведенного в ноябре 2024 года. Согласно исследованию, 76% россиян хотели бы чаще включать рыбу и морепродукты в свой рацион.

Напомним, что Роспотребнадзор расширит свои лабораторные мощности на Черноморском побережье для усиления мониторинга качества окружающей среды и безопасности рыбы и морепродуктов.