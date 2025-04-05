Германия рассматривает вопрос об изъятии золота из США

Майк Габриелян

Германия рассматривает возможность изъятия 1200 тонн золота из хранилища Федеральной резервной системы США. Это вызвано новой внешнеэкономической политикой и введением заградительных тарифов США, пишет Bild.

Германия задумалась об изъятии огромного запаса своего золота из США
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Возможность вывести золотые резервы из США активно обсуждается некоторыми политиками ФРГ. Они считают, что Вашингтон больше не является надежным партнером.

«Конечно, этот вопрос снова актуален», — признался Марко Вандервиц, экс-министр правительства Германии.

Он считает, что Берлин должен либо постоянно инспектировать свои запасы золота, либо полностью его изъять.

С аналогичной позиции выступает депутат Европейского парламента Маркус Фербер, член партии ХСС.

При этом в ФРГ идет серьезная дискуссия о последствиях такого шага не только для страны, но и для мирового финансового ландшафта.

Золотые резервы являются важнейшим компонентом национального богатства и финансовой безопасности. Государства часто рассматривают золото в качестве инструмента хеджирования от инфляции и колебаний валютных курсов.

Роковая ошибка Берлина: Германия отдала свое золото на хранение Америке

Золото Германии, хранящееся в США, — это пережиток Холодной войны и геополитической напряженности того времени. Западные немцы были убеждены, что в Америке их активы будут находиться в безопасности.

Ранее президент Европейской ассоциации налогоплательщиков Михаэль Егер также заявил, что немецкое золото следует вернуть домой из-за экономического конфликта США и ЕС. При этом политологи считают, что Вашингтон откажется возвращать резервы.

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