В Китае намерены продолжить принимать экономические меры против США

Китай продолжит предпринимать экономические меры против протекционизма США. Об этом заявили в МИД КНР, пишет ТАСС.

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В ведомстве призвали США «действовать в соответствии с общими ожиданиями народов двух стран и всего мира» и «прекратить использовать тарифы в качестве оружия». Подчеркивается, что такие пошлины представляют собой ущемление «законного права китайского народа на развитие».

«Китай принимал и продолжит принимать решительные меры для защиты своего суверенитета, безопасности и интересов развития», — заявили в ведомстве.

Также китайские дипломаты отметили, что победителей в торговых войнах не бывает, а протекционизм является попыткой помешать глобализации, которая является «неизбежным путем развития человечества».

До этого в МИД КНР указали на то, что, введя пошлины, США серьезно нарушили правила Всемирной торговой организации (ВТО) и нанесли ущерб мировой торговой системе.