В ЕС испугались, что придется вернуть России 240 миллиардов евро

ЕС придется вернуть России замороженные активы, если Венгрия выступит против продления санкций в июне. Об этом заявил глава эстонского МИД Маргус Цахкна передает РИА Новости.

Прибалтийский дипломат высказал опасения из-за возможных действий Будапешта, дав интервью немецкому изданию Spiegel.

«Если они заблокируют продление в июне, то не только истечет срок действия санкций, но и нам придется вернуть 240 миллиардов евро Путину», — сказал Цахкна.

Он призвал «конфисковать российские активы немедленно».

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Ранее сообщалось, что Зеленский связал поездку спецпредставителя Дмитриева в США с попыткой вывести замороженные активы.