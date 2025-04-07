Как отразятся на рубле тарифы Трампа и снижение цен на нефть

За прошлую неделю рубль на внебиржевом рынке укрепился по отношению к доллару на 0,45 ₽. По итогам пятничных торгов курс доллара составил 84,5 ₽.

На стороне рубля — сохранение продаж валюты экспортёрами и ограничение импорта из-за жёсткой денежно-кредитной политики Центробанка.

«Оптимизма российскому валютному рынку способны добавить заявления главы ЦБ о вероятности снижения инфляции в ближайшие месяцы и возвращении её к норме к концу текущего года. В качестве позитивного фона и новости о том, что нефтегазовые доходы РФ в минувшем марте значительно выросли относительно февраля», — рассказал «Коммерсанту» директор департамента операций на финансовых рынках банка «Русский стандарт» Максим Тимошенко.

В ближайший месяц чистые ежедневные продажи валюты Банком России заметно вырастут — с 6 миллиардов ₽ до 10,5 миллиарда ₽, что может способствовать постепенному снижению курсовой волатильности, говорит управляющий эксперт центра аналитики и экспертизы ПСБ Денис Попов.

«Этот фактор может оказывать умеренную поддержку рублю, так как объём операций составляет более 10% от среднедневного объёма операций юанями на Московской бирже», — подсчитал директор казначейства Цифра Банка Дмитрий Рожков. «Несмотря на значительную изоляцию финансового рынка РФ, рубль в среднесрочной перспективе неизбежно отреагирует и на тарифную войну США, и на падение нефтяных цен. На этом фоне сообщения о практически удвоении продажи валюты в рамках бюджетного правила выглядят вторично», — полагает руководитель направления аналитического сервиса банка «Зенит» Владимир Евстифеев. «Пока рано говорить о негативной динамике мировой экономики и цен на сырьё, так как повышение пошлин, на наш взгляд, лишь приглашение к переговорам. Возможно как отыгрывание назад, так и усиление напряжённости с последующим замедлением мировой экономики и торговли», — считает главный экономист «БКС Мир инвестиций» Илья Фёдоров. «Значительное падение цен на нефть ввиду тарифной политики Дональда Трампа свидетельствует в пользу того, что поступающие экспортные потоки валюты от нефтегазового сектора будут сужаться, что снизит валютную ликвидность. В то же время весной сезонно восстанавливается спрос на валюту со стороны импортёров и населения, поэтому повышение предложения со стороны Банка России может не суметь компенсировать потенциально выпавшие притоки от экспорта», — добавляет Дмитрий Рожков.

На этой неделе курс сохранится около 85 ₽ за доллар с колебаниями на 2 ₽ в обе стороны, полагают в «БКС Мир инвестиций». В апреле курс закрепится в районе 85–90 ₽ за доллар, прогнозируют в ПСБ. В краткосрочной перспективе валюты будут торговаться в середине указанного диапазона, а в среднесрочной возможно смещение котировок к верхней границе.