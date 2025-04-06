Министр финансов США высказался о вреде американцам из-за пошлин Трампа

Министр финансов США Скотт Бессент заявил, что считает беспочвенными опасения американцев по поводу потенциальной рецессии, безработицы и пенсионных накоплений. В интервью NBC News он сказал, что президент Дональд Трамп и его администрация «создают долгосрочные экономические основы для процветания».

В воскресенье Бессента спросили, нанесут ли пошлины Трампа вред рядовым американцам. Он ответил, что Америке не грозит рецессия, а цифры показывают, что США справляются с безработицей «намного выше ожиданий».

«Я не вижу причин, по которым мы должны прогнозировать рецессию», — сказал министр.

Бессент также назвал «ложным нарративом» утверждение, что американцам лучше сейчас не уходить на пенсию, поскольку их пенсионные сбережения могли сократиться на этой неделе из-за спада на фондовом рынке.

«Американцы, которые хотят уйти на пенсию прямо сейчас, американцы, которые годами откладывают деньги на свои сберегательные счета, я думаю, они не смотрят на ежедневные колебания», — отметил министр.

Отвечая на вопрос о том, как долго жителям США придется жить с экономической неопределенностью, Бессент сказал, что администрация Трампа «собирается придерживаться курса» на введение тарифов и снижение инфляции, но не сказал, сколько времени это займет. По его словам, идет «процесс адаптации».

Стармер заявил о конце старого миропорядка

Ранее экономист JPMorgan Chase Майкл Фероли заявил, что США в 2025 году могут столкнуться с рецессией и последующей безработицей в 5,3% из-за пошлин, введенных Трампом.