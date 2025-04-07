Европа передумала облагать пошлинами один американский товар

Европейский союз передумал обкладывать пошлинами импортируемый из США бурбон. Об этом сообщило издание Financial Times со ссылкой на высокопоставленных чиновников.

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Причиной такого решение стало активное лоббирование со стороны Франции, Италии и Ирландии, которые хотят защитить свою алкогольную промышленность от эскалации торговой войны. Дело в том, что после заявлений Брюсселя о намерении ввести пошлины на американский бурбон в ответ на аналогичные шаги США в отношении европейских стали и алюминия, Трамп пообещал Европе 200-процентные пошлины на вино и крепкие спиртные напитки из ЕС.

В свою очередь, министр экономики Германии Роберт Хабек раскритиковал подобное лоббирование интересов производителей напитков со стороны некоторых государств — членов Евросоюза. Он напомнил, что если учитывать лишь интересы каждой страны по отдельности, то возникнут проблемы то с красным вином, то с виски и фисташками. В итоге вся борьба Брюсселя с тарифным давлением США сойдет на нет.

Ранее планировалось, что пошлины на американский импорт власти Евросоюза введут уже в середине апреля. До этого ЕС отложил с 1 до 15 апреля введение 50-процентных пошлин на американский виски, которые Трамп назвал «злобными».