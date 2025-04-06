Раскрыт ответ Евросоюза на пошлины Трампа

Европейская комиссия в понедельник вечером, 7 апреля, предложит странам — участницам блока список американских товаров, на которые им следует ввести дополнительные сборы в ответ на пошлины со стороны США. Об этом пишет Reuters.

По данным агентства, введенные президентом США Дональдом Трампом тарифы охватывают около 70% экспорта ЕС в Соединенные Штаты — в общей сложности на сумму 532 млрд евро (585 млрд долларов США).

ЕС вводит ответные меры с тем, чтобы склонить Трампа к переговорам, пояснили эксперты. Они добавили, что в перечень американских товаров, на которые будут введены сборы, могут войти мясо, крупы, вино, одежда, древесина, жевательная резинка, зубная нить, пылесосы, туалетная бумага.

Кроме того, в список должен войти американский бурбон, на который ЕС собирался ввести 50-процентную пошлину.

Голосование об ответных пошлинах пройдет 9 апреля, с высокой долей вероятности они будут введены. Меры вступят в силу в два этапа: меньшая часть — 15 апреля, остальные — месяцем позже, уточнили журналисты.

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По их данным, среди стран-членов ЕС существует спектр мнений о том, как реагировать.

В частности, Ирландия, почти треть экспорта которой идет в Соединенные Штаты, призвала к «взвешенному» ответу, в то время как Италия, третий по величине экспортер ЕС в США, усомнилась в том, что ЕС вообще должен нанести ответный удар.