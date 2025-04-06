Одна страна отказалась отвечать на пошлины Трампа

Индия скорее всего не будет немедленно принимать ответные меры на торговые пошлины президента США Дональда Трампа и сосредоточит усилия на переговорах о заключении торговой сделки. Об этом заявил представитель индийского правительства Bloomberg.

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По его словам, Индия стремится к диалогу, а не к конфронтации. Он добавил, что страна планирует работать над заключением сбалансированной и справедливой торговой сделки с США. Собеседник агентства также сообщил, что сейчас обсуждаются все варианты, и будут включены как товары, так и услуги. Bloomberg отмечает, что Трамп и премьер-министр Индии Нарендра Моди в феврале договорились провести переговоры о двусторонней торговой сделке к осени этого года.

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Ранее ученые нашли ошибку в формуле пошлин Трампа. По их данным, в некоторых случаях фактическое и экономически обоснованное значение пошлин разнится в четыре раза.