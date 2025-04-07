Европа готовит первый «контрманевр» в ответ на пошлины Трампа

Страны Европейского союза (ЕС) намерены предпринять свой первый контрманевр в ответ на введенные президентом США Дональдом Трампом торговые пошлины. Об этом пишет газета The New York Times.

В материале отмечается, что чиновники в Брюсселе потратили несколько недель на доработку списка ответных пошлин, которые планируется ввести 15 апреля. Список будет представлен главам МИД стран ЕС в понедельник, а голосование по нему ожидается в среду, говорится в тексте.

«Эти пошлины вступят в ответ на пошлины на сталь и алюминий, которые Вашингтон объявил ранее, и, как ожидается, они будут всеобъемлющими; предварительный список охватывает все: от виски и мотоциклов до лодок и соевых бобов. Но они также будут только началом, начальной заявкой в ответе Европы на введение пошлин г-ном Трампом», — говорится в тексте.

Кроме того, Евросоюз разрабатывает и дополнительные меры в ответ на экономическую политику Соединенных Штатов, пишет NYT.

2 апреля президент Соединенных Штатов Дональд Трамп объявил о введении базовых пошлин в размере 10% на все импортные товары. Всего в списке оказались 185 стран.

Для государств Евросоюза размер новых пошлин определен в 20%, для Китая — 34%, для Индии — 26%, для Южной Кореи — 25%, для Японии — 24%, для Великобритании — 10% и т.д. Самые высокие пошлины достались Лесото и заморской территории Франции Сен-Пьер и Микелон (50%), Камбодже (49%), Лаосу (48%), Мадагаскару (47%), Шри Ланке и Мьянме (по 44%).