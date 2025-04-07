Российский фондовый рынок пережил новое резкое падение

Российский фондовый рынок после 13-дневного снижения начал неделю новым резким падением — на утренней торговой сессии индекс Мосбиржи с дополнительным кодом (IMOEX2) опустился до уровней декабря 2024 года, упав ниже 2700 пунктов. Об этом свидетельствуют данные торгов.

На момент публикации материала показатель снижался на 3,84 процента, достигая 2675,24 пункта. Вскоре снижение превысило 4 процента.

Как отмечается в обзоре «БКС Экспресс», если бы индекс рассчитывался на выходных, то он достиг бы прошлогодних уровней раньше понедельника, и, «хотя рынок технически сильно перепродан, а акции оказались фундаментально дешевы», из-за продолжающегося глобального обвала «российские акции по негативной недельной тенденции могут быть вновь ниже».

Торги на азиатских рынках, продолжая реагировать на повышенные тарифы, введенные США на импорт почти всех стран мира, открылись 7 апреля резким падением. Японский индекс Nikkei упал более чем на 8 процентов, в Сингапуре снижение составило 7 процентов, а в Тайване — почти 10 процентов.