Цены на такси в Москве резко выросли из-за снегопада

В Москве зафиксирован рост цен на услуги такси после ухудшения погоды в городе. Об этом сообщает издание «Аргументы и Факты».

В начале рабочей недели цена поездки на такси для жителей Московской области и Москвы может достигать 4 тыс. рублей. При этом стоимость поездки в аэропорт составит 6 тыс. рублей.

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец заявил, что в связи с циклоном «Зион» в Подмосковье выпало 43% осадков от месячной нормы: в столице - 3 мм, а в области - до 15 мм. По словам синоптика, наибольшее значение в Центральной России зафиксировано в Калуге - 15 мм осадков. Он подчеркнул, что снегопады идут с запада на восток.

Также ранее главный специалист «ИА Метеоновости» Татьяна Позднякова заявила, что зима в столичном регионе задержится на всю следующую неделю. По ее словам, средняя суточная температура воздуха будет отрицательной, что не позволит снегу таять.

В конце декабря в Госдуме выступили с инициативой ограничить возможность слишком резкого повышение цен на услуги такси, в том числе в связи с непогодой.