Еврокомиссия провалила экономическую политику Евросоюза, не сумев урегулировать торговый спор с США, и должна нести за это ответственность. Такое мнение выразил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто, направляясь на министерскую встречу ЕС по торговле в Люксембург.

Он считает, что "неумелая экономическая политика Брюсселя в последние годы значительно снизила конкурентоспособность ЕС".

"Брюссель поставил европейские компании в трудное положение совершенно ненужной и чрезмерной политизацией экономических вопросов", - написал глава МИД на своей странице в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

Теперь "Еврокомиссия не смогла наладить нормальное таможенное сотрудничество с США", продолжил Сийярто. Он полагает, что "формула была несложной: надо было снизить [в ЕС] тарифы на продукцию автопрома, который составляет основу двух континентальных экономик, и тогда все могли бы получить выгоду".