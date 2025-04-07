Биткоин обвалился

Цена биткойна упала ниже $75 тыс., чего не наблюдалось ни разу с 7 ноября 2024 года, следует из данных площадки Binance.

К 09:46 мск стоимость биткойна опускалась на 10,01% и находилась на отметке в $74,889 тыс. Через некоторое время — к 10:04 мск — биткойн ускорил снижение и находился на отметке в $74,713 тыс. (-10,06%).

Ранее криптовалютный рынок испытал исключительное снижение после того, как президент США Дональд Трамп объявил о введении новых импортных пошлин на товары из Китая, Канады и Мексики. Больше всего падение криптовалют отразилось на трейдерах, работающих с заемными средствами. Ситуация привела к каскадной ликвидации позиций. Ее объем превысил 2 миллиарда долларов. Данный показатель стал рекордным.

Также ранее Трампом был подписан указ о создании в стране стратегического резерва биткоинов. В сообщении Белого дома говорилось, что в стратегический резерв будет включена криптовалюта, которой в настоящее время уже владеет страна. Так, американский лидер выполнил одно из своих предвыборных обещаний о формировании криптовалютного резерва США.