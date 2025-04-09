В Турции оценили финансовые потери от ситуации с арестом мэра Стамбула

Потери Центробанка (ЦБ) Турции на фоне ситуации с задержанием мэра Стамбула Экрема Имамоглу могут превысить 45 миллиардов долларов. Об их оценке пишет в обзоре газета Sözcü.

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По данным издания, резервы ЦБ уже уменьшились на 43 миллиарда долларов, а после подсчетов баланса сумма может вырасти еще более чем на 2 миллиарда. Нерезиденты вывели за последние две недели из Турции порядка 10,5 миллиарда долларов. Теперь, указывают журналисты, регулятору из-за положения дел с госфинансами и «паники на рынках», возможно, придется отказаться от шагов по снижению учетной ставки, которую планировалось довести к концу 2025 года до 21 процента с 50 процентов в декабре 2024-го.

Имамоглу, считавшегося основным вероятным кандидатом от оппозиции на президентских выборах в 2027 году, задержали по подозрению в коррупции и ряде других преступлений 19 марта. С тех пор в стране продолжаются массовые акции протеста, на фоне которых турецкий регулятор потратил десятки миллиардов долларов на поддержание курса лиры, а также принял ряд других экстренных мер.

Власти Турции отрицают какую-либо политическую подоплеку в делах против Имамоглу. Также они изъяли и передали под госконтроль строительную компанию Imamoglu Construction, совладельцем которой он является. Президент страны Реджеп Тайип Эрдоган обвиняет политических оппонентов в попустительстве «уличному террору и вандализму» вместо содействия расследованию дела о коррупции.