В Приднестровье приостановили поставки газа

Поставки природного газа приостановили в непризнанной Приднестровской Молдавской Республике, их могут возобновить в ближайшие дни. Об этом сообщил первый зампредседателя правительства, министр экономического развития ПМР Сергей Оболоник, передает пресс-служба главы республики.

Как отметил министр, поставки топлива прекратили в субботу.

«Перерыв, обусловленный техническими аспектами, продлится до 8-9 апреля», - указал Оболоник.

Также министр указал, что вместе с подачей газа в Приднестровье вновь начнут централизованно подавать отопление, отопительный сезон в республике продлится до 13 апреля.

Ранее компания «Молдовагаз» направила в ПМР 3 млн кубических метров газа для обеспечения бесперебойной работы газотранспортной системы в регионе.