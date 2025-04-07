Россиянам спрогнозировали рекордное подорожание кофе

Розничная стоимость кофе в России может увеличиться на 40 процентов в 2025 году. Такой прогноз дала бренд-директор компании-производителя Last Wish Ирина Бабина, ее слова приводит РИА Новости.

В качестве главных причин подобной динамики эксперт назвала последствия сильнейшей засухи в Бразилии, являющейся одним из главных в мире поставщиков зерен, рост логистических издержек производителей, дисбаланс глобального спроса и предложения и сокращение кофейных запасов. Все эти факторы могут привести к рекордному удорожанию популярного напитка в этом году, предупредила Бабина.

В наибольшей степени рост цен затронет кофе сорта арабика, добавила она. Зерна этого вида особенно восприимчивы к климатическим изменениям. Сильнее всего удорожание коснется премиальных разновидностей — гейши, бурбона и типики. Стоимость подобных зерен в этом году может вырасти на 50 процентов и более. В массовом сегменте рост цен на кофе составит 30-40 процентов, заключила Бабина.

Ранее кандидат экономических наук Михаил Беляев спрогнозировал рост цен на кофе в России на 20 процентов в ближайшие месяцы. Розничные продавцы в сложившихся реалиях будут стремиться повысить собственную прибыль. Одним из немногих вариантов для них станет повышение стоимости выпускаемой продукции. Этому во многом будет способствовать сокращение мировой торговли зерен. Грядущее удорожание, по его словам, может носить скачкообразный характер.