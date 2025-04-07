Набиуллина заявила о росте системы «Мир» вопреки санкциям

Набиуллина констатировала рост системы МИР вопреки санкциям
Глава ЦБ России Эльвира Набиуллина констатировала рост международной сети приёма карт МИР несмотря на санкции.
«Несмотря на санкции, постепенно расширяем прием карт МИР в дружественных странах, куда ездят наши туристы», — цитирует её ТАСС.
Ранее стало известно, что российская платёжная система МИР подключена к иранской Shetab.
Также сообщалось, что карты российской платёжной системы МИР принимают в десяти зарубежных странах, а система UnionPay доступна в 153 государствах за пределами России.
Глава бюджетного комитета Совфеда Анатолий Артамонов отметил, что при возвращении Visa и Mastercard нужно открывать возможности для МИР.