Акции компании Tesla рухнули

Акции компании Tesla значительно подешевели — более чем на 10%. Их стоимость составила 214,80 долларов, сообщает Bloomberg.

19 марта, когда акции Tesla закрылись на отметке 235,86 долларов, министр торговли США Говард Лютник заявил в интервью Fox News, что людям стоит покупать акции, отметив, что «они никогда больше не будут такими дешевыми». Также генеральный директор корпорации Илон Маск сообщал своим сотрудникам, что им следует «держаться за свои акции».

Падение акций обусловлено установлением американской стороной пошлин на продукцию из 185 стран и территорий. Напомним, что базовая минимальная ставка за импортные товары будет составлять 10%, при этом для большинства стран пошлины будут выше.

Сегодня на открытии торгов на фондовых биржах произошло резкое снижение котировок в связи с заявлением Трампа о введении таможенных пошлин. В частности, в начале торгов в понедельник на Франкфуртской бирже индекс DAX упал почти на 10%.

Также ранее сообщалось, что поставки автомобилей Tesla в I квартале упали намного ниже, чем предполагали авторы пессимистичных прогнозов.