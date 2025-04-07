Трамп заявил об отсутствии инфляции в США и снижении цен на нефть из-за пошлин
Президент США Дональд Трамп заявил, что благодаря введению тарифов цены на нефть снижаются, при этом он отметил, что в стране «нет инфляции».
Об этом он написал на своей странице в соцсети Truth Social.
«Цены на нефть снижаются, процентные ставки снижаются (медлительная ФРС должна снизить ставки!), цены на продукты питания снижаются, инфляции нет, и США, которыми долгое время злоупотребляли, получают миллиарды долларов в неделю из уже действующих пошлин от стран-эксплуататоров», — цитирует его РИА Новости.
Также Трамп в данном посте подверг критике Китай за ведение ответных пошлин в отношении США.
Ранее Трамп заявил, что лидерам иностранных государств придётся заплатить «большие деньги» за отмену пошлин, которые были введены США, чтобы устранить дефицит торгового баланса.